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Toimitusjohtaja Petri Kalliokoski (oik.) ja tuotantopäällikkö Riku Lähteenmaa keskustelivat Feon oy:n Seinäjoen yksikön särmäyshallissa.

Teräspalveluja myyvä Feon takoo yhdellä teräslaadulla kultasuonta, mutta se on vain osa menestysreseptiä

Terästehtaan ja alihankkijoiden välissä toimiva Feon oy haluaa toimia kuin kuluttajan verkkokauppa.
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Uutiset|Talous
4.7.202612:00
Harri Kallio-Kurssi
Seinäjoki
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  • Feon oy:n liikevaihto oli 137,8 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja kasvoi 13,9 prosenttia. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 22 prosenttia. Toimitusjohtaja Petri Kalliokosken mukaan kysyntää lisäävät muun muassa puolustusteollisuus ja datakeskukset. Feonilla on yksinoikeus SSAB Raex -kulutusteräksen myyntiin.
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
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