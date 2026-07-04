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Uutiset
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Historia ja perinne
4.7.2026
09:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
geneettinen sukututkimus
dna-testi
savolainen
suku
Karjala
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