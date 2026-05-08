Tokmannin liikevaihto kasvoi alkuvuonna − tappio syveniTokmannin alkuvuosi oli toimitusjohtajan mukaan kaksijakoinen.
Halpakauppakonserni Tokmannin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 6,4 prosenttia 363,6 miljoonaan euroon.
Tokmannin tappiot syvenivät alkuvuonna. Konsernin vertailukelpoinen tappio oli 13,7 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten tappiota tuli 11,2 miljoonaa euroa.
Toimitusjohtaja Mika Rautiainen kuvailee tulostiedotteessa, että myynnin ja tuloksen kehitys oli kaksijakoinen. Tokmanni-segmentin liikevoitto parani jo kolmatta vuosineljännestä peräkkäin, kun taas Dollarstore-segmentin ensimmäinen vuosineljännes oli vertailukelpoisen myynnin ja tuloksen osalta heikko.
Tokmanni‑segmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,5 prosenttia 258,4 miljoonaan euroon viime vuoden 242,7 miljoonasta eurosta. Segmentin vertailukelpoinen liiketappio oli -2,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,5 miljoonaa euroa.
”Teimme onnistuneita toimenpiteitä Tokmanni‑segmentin myynnin kasvattamiseksi, ja Tokmanni-segmentin vertailukelpoiset asiakasmäärät kasvoivat 5,2 prosenttia. Myyntiä kasvatti osaltaan pääsiäisen ajoittuminen katsauskaudelle”, Rautiainen kommentoi.
Rautiainen kommentoi, että SPAR-liiketoiminnassa ja ruokakauppakonseptissa on saavutettu erittäin hyviä tuloksia.
Dollarstore‑segmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,3 prosenttia viime vuoden 99,2 miljoonasta eurosta 106,4 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liiketappio syveni 10,5 miljoonaan euroon viime vuoden 7,8 miljoonasta eurosta.
”Dollarstore-segmentin haasteet ovat pääosin yhtiökohtaisia ja liittyvät asiakasvirtoihin sekä konseptin houkuttelevuuteen. Juuri näihin osa-alueisiin puutumme määrätietoisesti ja systemaattisesti”, toimitusjohtaja Rautiainen toteaa tulostiedotteessa.
”Teimme onnistuneita toimenpiteitä Tokmanni‑segmentin myynnin kasvattamiseksi.”
- Osaston luetuimmat