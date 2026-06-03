Miljoonainvestointi Lestijärvelle: Perheyritys hankki uuden tölkkilinjastonNykyisen tölkkilinjaston rinnalle hankittu uusi tuotantolinja kolminkertaistaa yrityksen tölkkituotteiden valmistuskapasiteetin.
Keskipohjalainen perheyritys Finn Spring Oy on ottanut käyttöön uuden tölkkilinjaston Lestijärven tuotantolaitoksella.
Investointi on osa yrityksen viime vuosien tuotantokapasiteetin kasvattamishankkeita, joihin on yhteensä käytetty yli kymmenen miljoonaa euroa, perheyritys tiedottaa.
Uusi linjasto valmistaa 30 000 tölkkiä tunnissa ja on yli kaksi kertaa nopeampi kuin Lestijärven vanha tölkkilinja. Se kolminkertaistaa Finn Springin tölkkituotteiden valmistuskapasiteetin ja mahdollistaa hiilihapottomien tölkkijuomien tuotannon.
Finn Springin mukaan sen tölkkituotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja niiden tuotanto on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Uusi linjasto tuo joustavuutta ja mahdollisuuden vastata kysyntäpiikkeihin, eikä tuotanto ole enää riippuvainen yhdestä linjastosta.
Lestijärven molemmat tölkkilinjastot sisältävät pastörointimahdollisuuden, mikä mahdollistaa myös funktionaalisten lisäarvojuomien ja mehupitoisten energiajuomien valmistuksen.Artikkelin aiheet
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