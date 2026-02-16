Näin olympiapronssi otettiin vastaan Suvi Minkkisen synnyinkunnassa – ”Yksi seikka tekee suuren vaikutuksen” Suvi Minkkisestä tuli Milano-Cortinan talviolympialaisissa ensimmäinen suomalaisnainen, joka on saavuttanut ampumahiihdossa olympiamitalin.

Urheiluseura Joutsan Pommi täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Puheenjohtaja Marko Hartosen mielestä Suvi Minkkisen olympiapronssi kruunaa juhlavuoden.

Uutiset | Urheilu Jukka Koivula

Keskisuomalaisen maaseutukunnan kylänraitilla on rauhallista maanantaina puoliltapäivin. Joutsan urheilukentältä risteävillä laduilla liikkuu sivakoijia harvakseltaan.

Perinteistä tyyliä hiihtävä joutsalainen Airi Visa on silminnähden ilahtunut oman kylän kasvatin Suvi Minkkisen eilen sunnuntaina voittamasta ampumahiihdon olympiapronssimitalista.

”Aivan upea saavutus. Kyllä me kaikki joutsalaiset ollaan ylpeitä hänestä”, Visa toteaa.

”Henkilökohtaisesti näin Suvin viime vuonna Joutsan joutopäivillä ja siellä pari sanaa sanottiin hänen kanssaan.”

Suvi Minkkinen on lähtöisin Joutsasta ja asuu nykyisin Joensuussa.

Hänestä tuli Milano-Cortinan talviolympialaisissa ensimmäinen suomalaisnainen, joka on saavuttanut ampumahiihdossa olympiamitalin. Minkkinen ylsi pronssille naisten takaa-ajossa.

Airi Visa tavoitettiin hiihtoladulta kommentoimaan Joutsan kasvatin Suvi Minkkisen olympiamenestystä.

Helsingissä asuva joutsalaislähtöinen Otto Suuronen ilmestyy metsästä urheilukentälle vapaan hiihtotavan saattelemana.

”Suurenmoista. On ollut hienoa seurata Suvin uran vaiheita ja kehitystä erityisesti tässä viime vuosina. Yksi seikka, mikä tekee suuren vaikutuksen, on iloisuus ja rentous kun hän esiintyy mediassa”, Suuronen sanoo.

”Uskon, että tällainen saavutus aivan varmasti innostaa lapsia ja nuoria enemmän hiihdon ja ampumahiihdon äärelle. Tällä on varmasti yhdistävä vaikutus joutsalaisiin ja Keski-Suomessa laajemminkin”, hän pohtii.

Urheiluseura Joutsan Pommin puheenjohtaja Marko Hartonen on tehnyt tiivistä yhteistyötä Suvi Minkkisen kanssa jo vuosikymmenen ajan.

”Erityisesti olen auttanut sponsorien hankkimisessa. Sen on tässä huomannut, että kun mennään lähemmäs maailman kärkeä, niin asioita alkaa olla enemmän hoidettavana niin urheilijalla kuin kaikilla ympärillä olevilla”, Hartonen sanoo.

Hartonen kertoo Minkkisen etsiytyneen ampumahiihdon pariin ensi kertaa Joutsassa kolmetoistavuotiaana.

”Suvillahan oli silloin jo taustaa yleisurheilusta, jalkapallosta ja hiihdosta. Ampumahiihtoon innoitus tuli hänen pikkuveljeltään.”

Otto Suuronen on lähtöisin Joutsasta. Talvilomapäiväänsä hän haki vauhtia keskisuomalaisilta hangilta.

Hartosen mukaan Minkkisen potentiaali on ollut nähtävissä pitkään.

”Pari vuotta sitten sairastelut pilasivat kauden. Tällä tasollahan suoritustaso ei kestä sairaana olemista, marginaalit ovat huipulla pienet. Nyt Suvi on saanut harjoitella terveenä ja ylipäätään tehnyt oikeita asioita, ja tulokset puhuvat puolestaan”, Hartonen iloitsee.

Esimerkiksi pitkät korkeanpaikanleirit ovat kehittäneet urheilijan hiihtovauhtia.

”Suvihan on aina ollut erinomainen ampuja, mutta jäänyt hiihtovauhdissa. Nyt parin viime vuoden aikana hiihtokin on parantunut selvästi.”

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo seuranneensa menestyksekästä olympiahiihtoa jännittyneenä.

”On iso juttu ylipäätään, että pieniltä paikkakunnilta nousee maailmanluokan urheilijoita.”

Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen (kesk.) mainitsee paikkakunnan eläneen voimakkaasti mukana pronssihiihdossa.

”Joutsan yhtenäiskoululla auditorio oli täynnä ja tunnelma katossa.”