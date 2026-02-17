Pakkanen lauhtuu viimein – etelään luvassa viikonlopuksi jopa nollakeliä Alkuun korkeapaine pitää sään enimmäkseen poutaisena ja pakkaset jatkuvat. Viikonlopun aikana sään ennustetaan lauhtuvan laajalti. Lauhemman säätyypin myötä kasvaa myös lumisateiden todennäköisyys.

Hiihtolomailijat saattavat päästä tekemään viikonloppuna lumiukkoja etelässä. Kuva: Lari Lievonen

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Viikkokausia kestänyt korkeapainevoittoinen säätyyppi on todennäköisesti saamassa viikonloppuna ainakin tilapäisen paussin, kun Pohjois-Atlantin matalapainetoiminnan ennustetaan yltävän Suomeen asti.

Ennusteessa on vahvoja signaaleja siitä, että lauantaina vallitseva tuulensuunta on keskimäärin lounaasta maan etelä- ja länsiosassa, mikä tarkoittaisi runsaspilvistä, epävakaista ja lauhaa säätä.

Etelässä elohopea voi kohota paikoin nollan asteen yläpuolellekin viikonloppuna. Maan itä- ja pohjoisosassakin todennäköisesti lauhtuu, mutta lauhtumisen voimakkuus on näillä alueilla muuta Suomea epävarmempi.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Ensi viikkoa katsoen ennusteen epävarmuus on jo hyvin suuri ja uusi kylmeneminen on mahdollinen jo alkuviikosta. Todennäköistä kuitenkin on, että talven kaikista kylmimmät ajat ovat takana ja säätyyppi vaihtuu laajassa kuvassa vaihtelevammaksi.

Ennen lauhtumista korkeapaineen selänne tietää kuitenkin laajalti poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Tulevat yöt ovat edelleen laajalti kylmiä ja pakkasta on etelässäkin selkeimmillä alueilla lähemmäksi parikymmentä astetta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

