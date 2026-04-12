Suomen todellinen droonitesti on Limnellin mukaan se, miten Venäjä käyttää tilannetta hyväkseen – poliisi jatkaa alueen eristystä Iitissä Droonin löytöpaikan eristys jatkuu Iitissä. ”Suomea testataan siinä, pysymmekö rauhallisina, yhtenäisinä ja toimintakykyisinä epäselvissä tilanteissa”, kansanedustaja Jarno Limnell kirjoittaa X:ssä.

Iitistä löytyi lauantaina jo neljäs drooni. Kuvan miehittämätön ilma-alus löytyi aiemmin metsästä Kouvolan pohjoisosista. Kuva: Poliisi

Uutiset | Politiikka Paula Liesmäki

Suomen todellinen droonitesti on se, miten Venäjä käyttää alueellemme harhautuneita drooneja hyväkseen, kansanedustaja, sotatieteiden tohtori Jarno Limnell (kok.) totesi sunnuntaina X:ssä.

”Venäjä pyrkii aktiivisesti kääntämään tilanteita edukseen: epävarmuudeksi, keskusteluksi ja paineeksi – ilman, että se itse tekee näkyvää liikettä.”

”Suomea ei testata vain ilmassa. Suomea testataan siinä, pysymmekö rauhallisina, yhtenäisinä ja toimintakykyisinä epäselvissä tilanteissa.”

Suomen vahvuus on Limnellin mukaan korkea luottamus viranomaisiin.

”Juuri siksi se on myös keskeinen kohde. Jos epävarmuus kasvaa ja keskustelu polarisoituu, vaikutus saavutetaan ilman fyysistä iskua. Tämä on modernin vaikuttamisen ydin.”

Iitin Perheniemestä löytyi lauantaina metsään pudonnut drooni. Kyseessä on jo neljäs Suomen alueelta tavattu drooni tänä keväänä.

Alueelta löytyi myös irrallinen taistelukärki. Puolustusvoimat räjäytti sen hallitusti.

Etäisyyttä lähimpään asutukseen oli hieman alle kilometri.

”Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos selvittävät, liittyykö nyt löytynyt miehittämätön ilma-alus aiemmin Kouvolasta, Parikkalasta ja Luumäeltä löytyneisiin ukrainalaisiin ilma-aluksiin”, kommentoi rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Sami Liimatainen viranomaisten tiedotteessa.

Poliisi jatkaa alueen eristystä alustavien arvioiden mukaan sunnuntain iltapäivään saakka teknisen paikkatutkinnan turvaamiseksi.

Poliisi sai kansalaiselta ilmoituksen miehittämättömästä ilma-aluksesta iltapäivällä.

”Tässä tilanteessa kansalainen on toiminut juuri oikein viranomaisten antamien ohjeiden mukaan, eikä lähestynyt droonia, vaan ilmoitti havainnostaan hätäkeskukseen”, kiittää Hämeen poliisilaitoksen komisario Tero Veijonmaa.

Poliisi muistuttaa edelleen, että maastossa havaittuihin miehittämättömien ilma-aluksiin tai niiden osiin ei saa koskea ja niitä lähestymistä pitää välttää.

Havainnoista tulee ilmoittaa viranomaisille soittamalla hätänumeroon 112.

Drooneja tullaan löytämään Suomesta lisää.

Puolustusvoimista eläköitynyt insinöörieversti (evp.), Puolustusvoimien entinen tutkimusjohtaja ja tietokirjailija Jyri Kosola arvioi lauantaina Ylelle, että kaikki maastosta löytyneet droonit ovat tulleet Suomeen samaan aikaan.

Hän ennusti jo aiemmin, että drooneja tullaan löytämään Suomesta lisää.

”Jos niitä 3 000 sinne (venäläiskohteisiin) on laukaistu ja vain kolme löytyy Suomesta, niin se on aika pieni määrä ottaen huomioon sen, että kuinka herkästi kuitenkin droonit harhautuvat.”