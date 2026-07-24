Neste teki ennätystuloksena vuoden toisella neljännekselläLähi-idän konfliktin vaikutukset näkyvät yhtiön luvuissa.
Neste kertoo, että yhtiö teki huhti-kesäkuussa kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksensa. Yhtiö hyötyi uusiutuvien tuotteiden kysynnästä ja nousseista polttoaineiden hinnoista.
Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä lähes nelinkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta.
Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes kuuteen miljardiin korkeampien lopputuotteiden hintojen ansiosta.
”Neste teki vuoden 2026 toisella neljänneksellä ennätystuloksen, mistä olen erittäin tyytyväinen. Lähi-idän konflikti hallitsi maailmanlaajuisia öljy- ja tuotemarkkinoita suurimman osan neljänneksestä luoden poikkeuksellisen markkinaympäristön Nesteelle”, toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo tulostiedotteessa.
Hänen mukaansa yhtiö hyötyi suotuisista sääntelypäätöksistä ja onnistui hyödyntämään markkinapotentiaalin.
”Neste teki vuoden 2026 toisella neljänneksellä ennätystuloksen, mistä olen erittäin tyytyväinen. Lähi-idän konflikti hallitsi maailmanlaajuisia öljy- ja tuotemarkkinoita suurimman osan neljänneksestä luoden poikkeuksellisen markkinaympäristön Nesteelle.”
Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta uuteen ennätykseen, noin 860 miljoonaan euroon. Parannuksen taustalla olivat ennätyskorkeat myyntimarginaalit ja korkeammat dieselin hinnat.
Uusiutuvien tuotteiden segmentti hyötyi Lähi-idän konfliktin aiheuttamasta Hormuzinsalmen sulkemisesta ja fossiilisten polttoaineiden korkeammista hinnoista.
Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon. Kokonaisjalostusmarginaali nousi selvästi vertailukaudesta.
Malisen mukaan vahva markkina pystyttiin hyödyntämään täysimääräisesti Porvoon jalostamon vakaan tuotannon ansiosta.
Tuotteita on valmistettu ja varastoitu ennakkoon, jotta toimitukset pystytään toteuttamaan myös elokuussa alkavan kahdeksan viikon huoltoseisokin aikana, hän kertoo.
Nesteen ohjeistus tälle vuodelle on, että uusiutuvien tuotteiden myyntimäärän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna. Öljytuotteiden myyntimäärän puolestaan odotetaan jäävän viime vuotta alemmaksi huoltoseisokin vuoksi.Artikkelin aiheet
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