Rakentamista rajoitetaan Heinävedellä norpan vuoksi entistä enemmän – kaavan huomautusaika päättyi Saimaannorpan pesimäalueiden suojelu herättää tunteita Heinävedellä. Vaikka suojeluun suhtaudutaan myönteisesti, uhkaa kaavoitus asettaa maanomistajat eriarvoiseen asemaan.

Jaa Kuuntele

Saimaannorpan pesinnän turvaaminen vaikuttaa alueiden kaavoitukseen. Kuva: Mikko Nikkinen

Uutiset | Rakentaminen Jyrki Karkinen

Heinäveden kunta on käynnistänyt läntisillä alueillaan rantayleiskaavan muutoksen.

Maaseudun Tulevaisuus on seurannut asian käsittelyä. Alue on saimaannorpan pesimäaluetta, ja pesintä aiheuttaa rajoitteita alueen rantatonttien tulevalle hyödyntämiselle.

Rantayleiskaavamuutoksen (kaavaluonnos) huomautusaika päättyi 7.5.2026.

”Huomautuksia tuli kaava-alueen kokoon nähden normaali määrä”, kertoo Heinäveden kunnan tekninen johtaja Mikko Luostarinen, ”Kaavan alueella on kuitenkin yli 2000 rakennuspaikkaa, joista vain pientä osaa norpan pesintä koskee.”

”Perehdymme tarkemmin tulleisiin huomautuksiin lähiaikoina. Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin vasta kaavan valmistelusta – juuri nyt ei vielä päätetä mitään”, jatkaa Luostarinen.

Asia on saanut paikallisesti ja mediassa paljon huomiota, mistä johtuen maanomistajatkin ovat olleet tavallista tietoisempia kaavoituksen muutoksista.

”Kaavan valmistelu jatkuu normaalissa järjestyksessä, samoin vuoropuhelu maanomistajien kanssa,” kertoo Luostarinen.