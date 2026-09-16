EU-komission puheenjohtaja nosti suomalaisyhtiön näkyvästi esille linjapuheessaanAvaruusteknologiayhtiö Iceyen perustajat saivat vuolaat suosionosoitukset europarlamentaarikoilta Strasbourgissa.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen Iceye-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa.
Von der Leyen piti yhtiötä esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta teknologiayrityksestä, joka on hyötynyt EU:n luomista puitteista.
Vuonna 2014 perustettu Iceye on erikoistunut satelliittiteknologiaan.
Von der Leyen kertoi Iceyen perustajien, suomalaisen Pekka Laurilan ja puolalaisen Rafal Modrzewskin, tavanneen aikoinaan EU:n Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman kautta.
Von der Leyen kertoi myös, että Iceye on saanut EU:n Horizon-rahoitusta tutkimus- ja innovaatiotyötä varten.
”Iceyen tarina osoittaa, että Eurooppa on innovaatioiden koti.”
Von der Leyenin mukaan Suomessa, Puolassa, Espanjassa ja Kreikassa toimiva Iceye on tällä hetkellä yksi maailman johtavista avaruusteknologiayrityksistä.
”Iceyen tarina osoittaa, että Eurooppa on innovaatioiden koti ja että me voimme sytyttää uudelleen eurooppalaisen yrittäjähengen”, von der Leyen sanoi.
Laurila ja Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset.Artikkelin aiheet
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