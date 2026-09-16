Nyt tuli lopullinen päätös ‒ Veitsiluodon saha suljetaan pysyvästiStora Enson mukaan sahan lakkauttaminen ei vaikuta yhtiön puunhankintaan Pohjois-Suomessa.
Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Yhtiö on saanut päätökseen elokuussa aloitetut muutosneuvottelut, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.
Yhtiö ilmoitti elokuussa suunnittelevansa sahauksen lopettamista Veitsiluodossa.
Sahan sulkemisen myötä Veitsiluodosta poistuu noin 60 työpaikkaa.
Henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä lokakuun alussa.
Sahausta keskitetään jatkossa Stora Enson muille sahoille. Yhtiön mukaan Veitsiluodon sulkeminen ei juurikaan vaikuta sen puunhankintaan tai puunkulutukseen Pohjois-Suomessa.
Stora Enso perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoimintansa tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Yhtiö arvio sahaliiketoiminnan kannattavuuden pysyvän haastavana muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten vuoksi.
Yhtiö kertoo pyrkivänsä löytämään työntekijöille uusia tehtäviä muun muassa muilta toimipaikoiltaan.
”Teemme tiivistä yhteistyötä Stora Enson muiden toimipaikkojen, Meri-Lapin työllisyysalueen ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta mahdollisimman moni työntekijöistämme työllistyisi uudelleen”, sanoo Stora Enso Oulun liiketoimintayksikön johtaja Matti Lielahti.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat