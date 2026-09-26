Suomi pelaa tänään lentopallon EM-pronssista – Tervaportti korvaa loukkaantuneen IvanovinPronssiottelu alkaa Milanossa Suomen aikaa kello 18.
Suomen miesten lentopallomaajoukkue kohtaa tänään EM-pronssipelissä Slovenian. Välierässä loukkaantuneen Fedor Ivanovin tilalle tulee Eemi Tervaportti, josta tulee 37-vuotiaana ensimmäinen kahdeksissa EM-kisoissa pelannut suomalainen lentopalloilija.
Olli Kunnarin valmentama Suomi hävisi perjantaina välierissä Ranskalle erin 1–3. Slovenia taipui Puolalle tappioon lukemin 0–3.
Pronssiottelu alkaa Milanossa Suomen aikaa kello 18. Puolan ja Ranskan välinen finaali alkaa kello 22. EM-mitali olisi Suomelle kautta aikain ensimmäinen.Artikkelin aiheet
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