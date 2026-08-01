Hyvin harjoiteltu on vasta puoliksi torjuttu afrikkalainen sikarutto Ruoka- ja terveysturvallisuus on osa Suomen kehuttua kokonaisturvallisuutta. Sen toimivuutta testataan nyt kovemmin kuin hetkeen, arvioi MT:n päätoimittaja.

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Viime kesän harjoitukseen Virolahdella osallistuneet perehtymässä kuolleen eläimen oikeaoppiseen kuljettamiseen. Kuva: Eija Vallinheimo

Uutiset | Maatalous Analyysi Jussi Orell

Lue artikkelin tiivistelmä Afrikkalainen sikarutto löytyi alustavasti villisioista Virolahdella. Ruokavirasto käynnisti torjuntatoimet ja suojavyöhykkeet heti. Viennin keskeytykset näkyivät lihatalojen osakkeissa. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Uutismaailmassa aikoinaan viljelty klisee hiljaisesta keskikesästä mätäkuun juttuineen, Ruokolahden leijonineen ja uutisankkoineen ei ole aikoihin ollut todellisuutta. Ukrainassa ja Persianlahdella soditaan, Suomessa selvitellään monitoimiareenan lobbausvyyhtiä ja iloitaan vihdoin käynnistyneestä talouskasvusta. Osa uutisista leviää maantieteellisistä rajoista piittaamatta. Torstain päätteeksi toteutui se, jonka osalta on pitkään toivottu parasta mutta pelätty pahinta: afrikkalainen sikarutto (ASF) näytti löytäneen tiensä Suomeen. Virusta on alustavissa tutkimuksissa luonnonvaraisissa villisioissa Virolahdella. Torjuntatoimet käynnistyivät samantien, kuten pitikin.

Suomea kuvaillaan kokonaisturvallisuuden ja varautumisen mallimaaksi, josta muut ottavat oppia. Sekoilu koronamaskien hankinnassa, puutteet harhautuneiden droonien havaitsemisessa ja viiveet hälytysjärjestelmän rakentamisessa ovat lommottaneet mainetta, mutta nyt on näytönpaikka. Onnistumisaste ASF:n estämisessä kertoo, millä tasolla suunnitelmien muuntaminen käytännön toimenpiteiksi on. Alku näyttää lupaavalta, sillä Ruokavirasto ryhtyi toimiin suojavyöhykkeineen välittömästi. Syytä onkin, sillä viruksen leviämisellä sikatiloille olisi tuotannon, yrittäjien ja kansantalouden kannalta katastrofaaliset vaikutukset. Seurauksia on jo nyt. Viennin keskeytykset heijastuivat välittömästi lihatalojen osakkeiden arvoon.

Leviämisellä tiloille olisi katastrofaaliset vaikutukset.

Viranomaiset ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen työssään taudin leviämisen estämiseksi. Vähintä on noudattaa ohjeita kuuliaisesti. Rajoitukset on vastaavasti purettava mahdollisimman nopeasti, kun se on mahdollista.

Onni onnettomuudessa on sikatuotannon painottuminen muualle kuin tautialueelle Kaakkois-Suomeen. MTK:n vaatimus valtion korvauksista torjuntaan osallistuville tuottajille on silti perusteltu. Apua tarvitaan myös vientimaiden taivuttelemisessa alueellistamisperiaatteeseen, jonka turvin vienti voisi jatkua tautivapailta alueilta. Poikkeussopimus puuttuu muun muassa Kiinan ja Japanin kanssa (MT 31.7.).

Ihmisten ja eläinten terveysturvallisuus on ruokaturvan ohella osa kokonaisturvallisuutta. Sikarutto ei yllättänyt Suomea housut kintuissa, vaan taudin rantautumiseen oli varauduttu suunnitelmin ja harjoituksin. MT seurasi viranomaisten ja metsästäjien yhteistä harjoitusta Lappeenrannassa viime kesänä. Skenaariossa maastosta löytyi kuollut villisika, joka testeissä paljastui ASF-positiiviseksi. Ensimmäinen kuolleena löydetty villisika harvoin on ainoa tautiin kuollut yksilö, vaan tauti on yleensä riehunut alueella jonkin aikaa, maa- ja metsätalousministeriön virkamies arvioi jutussa.

Harjoitusten opeille on nyt käyttöä. Hyvin harjoiteltu on vasta puoliksi, mutta toisaalta onneksi jo puoliksi torjuttu.

Kirjoittaja on MT:n vastaava päätoimittaja.