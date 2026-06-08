Yli miljoonan käyttäjän Siirto-pankkipalvelu uudistuu Uudistunut palvelu tulee sadoilletuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä.

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Siirto Brand oy:n toimitusjohtaja Mikko Ketola kertoi Siirto-pankkipalvelusta mediatilaisuudessa. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva Siirto-pankkipalvelu uudistuu. Jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta.

Uudistunut palvelu tulee sadoilletuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75 prosenttia Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä.

Tämän lisäksi Siirrossa voi esimerkiksi maksaa verkkokauppamaksuja ja siirtää reaaliajassa rahaa pankista toiseen.

Siirto-palvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa ilman erillistä sovellusta. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli miljoona.