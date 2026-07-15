Petteri Orpo kommentoi Gardenia Ylelle: "Ymmärrän, että tämä ei näytä hyvältä" Orpon mukaan hallihankkeelle ei ole annettu vielä euroakaan eikä myöskään anneta, ennen kuin hanke täyttää ehdot.

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Pääministeri Petteri Orpo sanoi olevan "hienoa", että VTV on aloittanut tutkinnan Garden Helsinki -hankkeeseen liittyen. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) myönsi Ylen uutisten haastattelussa keskiviikkoiltana, ettei tuki Garden Helsinki -hankkeelle näytä hyvältä.

Katsojat olivat esittäneet kysymyksen, miksi rahaa on haluttu myöntää hallihankkeelle, mutta ei esimerkiksi lastensuojelulle.

Orpon mukaan hallihankkeelle ei ole annettu vielä euroakaan eikä myöskään anneta, ennen kuin hanke täyttää ehdot.

Ylen toimittaja kysyi Orpolta, että ymmärtääkö tämä, että kansaa ärsyttää, kun kaikesta muusta leikataan, mutta tälle hankkeelle annetaan rahaa.

”Ymmärrän sen, että tämä ei näytä varmasti hyvältä”, Orpo vastasi.

”On hienoa, että VTV (Valtiontalouden tarkastusvirasto) on aloittanut tästä tutkinnan”, hän jatkoi.

Tiistaina Orpo kielsi STT:lle antamassaan haastattelussa valehdelleensa hankkeen työllisyysvaikutuksista. Myös Ylellä Orpo kielsi antaneensa tarkoituksella vääriä lukuja vaikutuksista. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että pääministeri antoi vääriä ja jo antohetkellä vanhentuneita lukuja areenahankkeen työllisyysvaikutuksista.

Orpo kommentoi asiaa myöhemmin myös A-Studiossa.

Hän arvioi suurimmaksi virheekseen hankkeen yhteydessä sen, ettei hän ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä hankkeessa on kysymys.

Orpo kertoi myös, että hankkeelle myönnetty ehdollinen tuki voi vielä muuttua.

Hän sanoi pitävänsä erittäin epätodennäköisenä sitä, että tuki voisi pysyä alkuperäisessä kokoluokassa, jos hankkeen koko on puolittunut siitä, mitä Orpolle hänelle kertomansa mukaan alunperin esitettiin.

Orpon mukaan varsinainen päätös tuesta tehdään vasta perusteellisen virkavalmistelun jälkeen.