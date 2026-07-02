Viikko päättyy epävakaisissa merkeissä Helteinen sää on tullut tällä erää päätökseensä ja sää on viilenemään päin. Samalla sateisuus lisääntyy ja ukkonenkin jyrähtelee monin paikoin. Heinäpoutaa joutuu siis vielä odottelemaan.

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Sää viilenee ja luvassa on myös sade- ja ukkoskuuroja. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Sää Janika Takala

Helteisen alkuviikon jälkeen Suomeen on saapunut hieman viileämpää ilmamassaa, joka viilenee edelleen viikonvaihdetta kohden. Erityisen kylmiä tai ajankohdalle tavanomaisesta poikkeavia lämpötiloja ei kuitenkaan ole luvassa, vaan melko perinteistä suomalaista kesäsäätä.

Etelästä saapunut matalapaine sadealueineen on tänään pyyhkäissyt maan itäosan ylitse ja tiputellut paikoin runsaitakin sademääriä; eniten on satanut Kotka Rankin asemalla, viimeisen vuorokauden aikana yli 60 millimetriä.

Sateet ovat keskittyneet selvästi maan kaakkoisnurkalle, sillä moni asema on siellä saanut yli 20 millimetriä vettä.

Maan länsiosassa on puolestaan päivän mittaan syntynyt useita sade- ja ukkoskuuroja, joissa salamointi on ollut melko runsasta ja vettäkin on satanut hetkellisesti kovaa. Pohjoisessa taas on laajalti paistateltu auringossa muutamaa kuuroa lukuun ottamatta.

Viikonloppuna on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Kuva: Ilmatieteen laitos

Viikonlopun sää ei juuri tämänpäiväisestä eroa. Tulevaksi yöksi sateet pääosin taukoavat, mutta jo aamulla lounaasta saapuu meille uusi matalapaine.

Ensimmäiset sade- ja ukkoskuurot osuvat Turun seudulle, ja päivällä kuuroja syntyy laajalti etelässä ja lännessä. Pohjoisessakin kuurottelee, mutta kuurot ovat huomattavasti harvemmassa ja aurinko pääsee paistamaan monin paikoin.

Myös lauantai ja sunnuntai ovat maan etelä- ja keskiosassa hyvin epävakaisia ja salamat räpsyvät pitkin päivää. Pohjoisessa on edelleen suurin mahdollisuus auringonpaisteelle, joskin kuuroja on liikkeellä sielläkin.

Tämänhetkisen ennusteen valossa viikonlopun kuurot eivät ole erityisen voimakkaita, mutta niiden hidasliikkeisyydestä johtuen sademäärät voivat paikallisesti nousta suuriksi.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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