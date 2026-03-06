Lupa- ja valvontavirasto tarkastaa rajoitustoimia muun muassa iäkkäiden asumispalveluissa − näin kohteet valitaanViraston mukaan rajoitustoimenpiteiden perusteeton käyttö voi johtua muun muassa liian pienestä henkilöstömäärästä.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo tänä vuonna itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä rajoitustoimenpiteiden käyttöä ympärivuorokautisissa asumispalveluissa.
Viraston mukaan ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä tehdään ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoaviin yksiköihin, joissa asiakkaina on iäkkäitä, kehitysvammaisia sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita.
Kohteet valitaan valvontahavaintojen, epäkohtailmoitusten tai tarkastuskertomuksista saatavien tietojen perusteella.
Viraston havaintojen mukaan rajoitustoimenpiteiden perusteeton käyttö voi johtua muun muassa liian pienestä henkilöstömäärästä suhteessa asukkaiden tarpeisiin. Syynä voi olla myös palveluyksikön toimintakulttuuri.
Samalla arvioidaan lääkehoidon toteuttamista osana rajoitustoimenpiteitä sekä henkilöstön kielitaitoa.
Helmikuussa virasto kertoi jo tehostavansa ikääntyneiden palveluiden valvontaa. Lupa- ja valvontavirasto mainitsi tiedotteessaan viime aikoina julkisuudessa esiintyneet epäkohdat.
Tammikuun lopulla Espoossa Attendon hoivakodissa kuoli vanhus, joka oli yrittänyt hälyttää apua toistakymmentä kertaa tuloksetta. Joulukuussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella muistisairas asukas kuoli yksityisessä hoivakodissa liikkumista rajoittaneiden toimien seurauksena. Turun Sanomien mukaan Alzheimerin tautia sairastanut tuoliin sidottu vanhus kuristui kuoliaaksi Esperi Caren hoivakodissa.
