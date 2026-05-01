Viikonlopun aikana sää kylmenee pohjoisesta alkaenVapunpäivänä 20 asteen raja ylitettiin paikoin maan etelä- ja länsiosassa. Kesäisen lämmin sää jatkuu myös lauantaina, mutta sen jälkeen sää viilenee selvästi ja alkuviikolla sateitakin on luvassa.
Lauantaina Lapissa tulee joitain vesisateita, muualla maassa sää pysyy poutaisena ja aurinkoisena. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa 20 asteen vaiheille, idässä ylimmillään 21–22 asteeseen. Lappiin alkaa virrata kylmempää ilmaa.
Sunnuntaina lämpimin ilma on väistynyt Suomen yltä. Yön aikana voi tulla vähäisiä sateita, mutta päivällä sää on enimmäkseen poutainen ja melko aurinkoinen.
Aivan etelässä lämpötila kohoaa vielä 15 asteen vaiheille, mutta pohjoisessa on selvästi viileämpää. Yöt kylmenevät ja pohjoisessa esiintyy yleisesti yöpakkasta.
Ensi viikon alussa lounaasta saapuu matalapaine sateineen. Maanantaina sateet painottuvat maan eteläosaan ja tiistaina pohjoiseen, jossa voi sataa myös räntää.
Viikon keskivaiheilla on poutaisempaa, mutta loppuviikolla etelästä lähestyy seuraava matalapaine.
