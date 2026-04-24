Mighty Arrow jyrähtää käyntiin Niinisalossa – Maavoimien harjoituksessa hiotaan liittolaisten yhteisoperointikykyä Harjoitukseen osallistuu noin 2 800 henkilöä. Käytössä on lähes 500 ajoneuvoa ja useita eri lennokkityyppejä.

Tänä vuonna harjoituksessa käytetään raskaamman kaluston lisäksi myös useita erilaisia lennokkityyppejä.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Maavoimien mekanisoitu Mighty Arrow 26 -harjoitus alkaa tänään perjantaina. Panssariprikaatin johtama harjoitus järjestetään Pohjankankaan ampuma- ja harjoitusalueella Niinisalossa Kankaanpäässä. Toukokuun 9. päivään asti kestävässä harjoituksessa hiotaan Nato-liittolaisten yhteisoperointikykyä.

Harjoitukseen osallistuu noin 2 800 henkilöä, joista suurin osa on varusmiehiä. Harjoitukseen osallistuu henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Utin Jääkärirykmentistä, Jääkäriprikaatista, Porin prikaatista, Maasotakoululta, Logistiikkalaitokselta ja Ilmavoimista.

Lisäksi mukana on noin 350 henkilöä liittolaismaista.

Ajoneuvoja harjoituksessa on lähes 500, joista panssarivaunuja ja panssaroituja ajoneuvoja on noin kolmannes. Tänä vuonna harjoituksessa käytetään raskaamman kaluston lisäksi myös useita erilaisia lennokkityyppejä. Harjoitukseen liittyy myös helikopteritoimintaa.

Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin komentaja eversti Juhana Skyttä.

”Kehitämme yhteisoperointikykyämme useiden eri maiden kanssa kaikilla maanpuolustuksen osa-alueilla. Mighty Arrow 26 -harjoituksessa vahvistetaan erityisesti liittouman mekanisoitujen joukkojen yhteistä taistelutapaa sekä yhteisoperointikykyä miehittämättömillä järjestelmillä”, eversti Skyttä kertoo Panssariprikaatin tiedotteessa.

Kansainvälisten joukkojen kalustoon kuuluu muun muassa CV9035-rynnäkköpanssarivaunuja Virosta ja panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja Boxereita Liettuasta.

”Mekanisoidut joukot ovat yhteensopivia Naton kanssa. Meillä on yhteiset suorituskyvyt ja yhteinen tahto. Yhdessä operoimalla opimme ja kehitymme jatkuvasti”, eversti Skyttä sanoo.