MTK pettyi kehysriihen päätöksiin: Maatalouskustannuskriisiin ei saatu ratkaisuja, metsäsektori unohtui Kehysriihen päätöksistä kerrottiin keskiviikkona.

MTK painottaa, että kustannusten nousuun on saatava vastinetta myös ruokamarkkinoilta. Kuva: Pasi Leino

Matti Tuominen

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on pettynyt hallituksen kehysriihen päätöksiin. Päätöksistä kerrottiin keskiviikkona illalla.

MTK nostaa tiedotteessaan esille sen, että hallituksen kehysriihi ei löytänyt vastauksia maatalouden akuuttiin kustannuskriisiin. Energiaveron palautukseen kahdeksi vuodeksi tehty 10 miljoonan euron korotus ei MTK:n mielestä korjaa tilannetta, jossa satojen miljoonien eurojen kustannusnousut lannoitteisiin ja polttoaineisiin kasaantuvat nopeasti maatiloille.

”On pettymys, ettei hallitus vastannut MTK:n esitykseen 100 miljoonan euron kriisituesta”, MTK:n tiedotteessa todetaan.

MTK korostaa, että Iranin sodan vaikutukset energiamarkkinoihin ja tuotantopanosten hintoihin ovat edelleen pahenemassa.

MTK vaatii tiivistä yhteistyötä hallituksen kanssa ratkaisujen löytämiseksi maatalouden tilanteen helpottamiseksi. Tähän yhteistyöhön valmiutensa ilmoitti myös hallitus keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessaan.

”MTK pitää tärkeänä myös sitä, että hallitus ei kohdista leikkauksia ruokaa tuottavaan maatalouteen.”

MTK painottaa, että kustannusten nousuun on saatava vastinetta myös ruokamarkkinoilta. Kriisejä ei voi loputtomiin paikata julkisin päätöksin. ”Ruokamarkkinoiden on toimittava niin, että kustannusnousut välittyvät ruokaketjussa hintoina niin, että ruoantuotanto pysyy kannattavana ketjun kaikissa osissa”, MTK toteaa.

Hallitus unohti riihessään metsäsektorin, MTK kritisoi. Lisäystä metsänhoidon Metka-rahoihin ei tehty. Niiden loppuminen vaikuttaa muun muassa metsäteiden kunnostushankkeisiin, mikä rapauttaa metsäsektorin toimintaedellytyksiä. Koko Suomen taloudelle merkityksellistä ovat myös kasvavat leikkaukset perustienpidon rahoitukseen.

”Ilman toimivaa infraa maamme teollisuus pysähtyy”, MTK muistuttaa.

MTK pettyi siihen, että lisäystä metsänhoidon Metka-rahoihin ei tehty. Kuva: Tarmo Lehtosalo