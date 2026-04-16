Kanadakin vahvistaa nyt puolustustaan, suomalaisyritykset pyrkivät osille Suomelle avautuu mahdollisuus lisätä kauppaa Kanadan kanssa.

Elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) mukaan USA-riippuvuudesta eroon pyrkivässä Kanadassa on paljon mahdollisuuksia, siksi yli 40 yrityksen delegaatio kannatti tuoda mukaan presidentin työvierailulle. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Maantieteensä suojissa pitkään rauhanosinkoja nostanut Kanada joutuu monien muiden maiden tavoin vahvistamaan puolustustaan tosissaan. Sen se pyrkii tekemään vähentämällä valtavaa riippuvuuttaan hankalaksi käyneestä etelänaapurista Yhdysvalloista.

Tähän tilaisuuteen yrittää myös Suomi tarttua. Presidentti Alexander Stubbin työvierailulla Kanadassa mukana olleesta yli 40 suomalaisyrityksen delegaatiosta noin puolet on tekemisissä joko puolustuksen tai kaksikäyttöteknologian, eli sotilas- ja siviilituotteiden kanssa.

”Kanada tekee melkoisia suunnanmuutoksia, mitä tulee yleiseen turvallisuuspoliittiseen tilannearvioon ja sen myötä myös kaupallisiin näkökulmiin. Siinä suomalainen osaaminen ja kyvykkyys korostuvat. Me näemme täällä yksinkertaisesti paljon mahdollisuuksia”, perusteli elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) Ottawassa.

Hän oli mukana keskiviikkona suomalais-kanadalaisessa yritysseminaarissa, jonka teemana oli puolustuksen ja turvallisuuden lisääminen arktisilla alueilla.

Puiston mukaan Kanada tekee juuri nyt uudistuksia ja uudelleenarviointeja puolustushankintoihin sekä parannuksia infrastruktuuriin arktisilla alueilla.

”Nämä ovat aika tuoreita asioita, eli olemme juuri oikeaan aikaan liikkeellä”, Puisto sanoi.

Yksi uudelleenarvioinnin kohde on F-35-hävittäjähankinta Yhdysvalloista. Kanadalaispäättäjät pohtivat, pitäisikö jo sovittu ja osin toteutunutkin kauppa 88 yhdysvaltalaishävittäjästä korvata edes osittain ruotsalaisilla Gripeneillä, joita Saab Kanadalle yhä innokkaasti markkinoi.

Tilanne on osin sama kuin aiemmin Suomessa. Presidentti Stubb saikin vastata ottawalaisella Carletonin yliopistolla kysymykseen, miksi valitsimme kumppaniksi yhdysvaltalaiset "ystävällisten ruotsalaisten" sijaan.

Stubbin mukaan Suomi halusi kytkeytyä yhdysvaltalaiseen puolustusteollisuuteen jo Horneteilla, joiden seuraajaksi taas valittiin parhaaksi arvioitu tuote. Mutta voiko Yhdysvaltain tukeen koneiden operoinnissa luottaa?

”On erittäin paljon Yhdysvaltain oman edun mukaista, että Suomi pitää huolen puolustuksestaan omalla takapihallaan lähellä Kuolan niemimaata (Venäjän ydinasetukikohtia). Joten minusta valinta oli oikea”, Stubb perusteli.

Ministeri Puiston mukaan presidenttitason vierailulle osallistuminen avaa yrityksille ovia ja mahdollisuuden löytää kaupallisia kumppaneita sekä päästä yhteyksiin hankinnoista päättävien hallinnonalojen kanssa

Suomen vienti ja tuonti Kanadasta ovat Puiston mukaan molemmat tällä hetkellä noin miljardin euron luokkaa.

”Se on totta kai merkittävää, mutta on ilmiselvää, että potentiaali on aika paljon korkeampi. Suomen ja Kanadan välinen kauppa on noin kaksinkertaistunut vuodesta 2018 ja näkisin, että menemme vähintään samaa tahtia eteenpäin”, Puisto visioi