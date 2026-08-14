Helsingin väkiluku ylittää 700 000:n rajan – kaupunkilaisten suurin ikäryhmä on selvästi muuta maata nuorempiViime vuonna Helsinkiin muuttaneista viidennes muutti ulkomailta.
Helsingin väkiluvun odotetaan ylittävän elokuun puolivälissä 700 000 asukkaan rajan, kertoo Helsingin kaupunki.
Edellisen kerran vastaava rajapyykki ylittyi kaupungin tiedotteen mukaan vuonna 2012, kun 600 000 asukkaan raja rikkoutui Helsingissä.
Väkiluvun kasvun taustalla on erityisesti ulkomailta ja muualta Suomesta tuleva muuttoliike. Viime vuonna Helsinkiin muuttaneista viidennes muutti ulkomailta.
Työikäisten asukkaiden osuus kasvaa Helsingissä tällä hetkellä voimakkaimmin. Helsingissä suurin ikäryhmä ovat 25–34-vuotiaat, kun muualla maassa tyypillisin asukas on 55–64-vuotias, tiedotteessa kerrotaan.
Väestöennuste 700 000 asukkaan rajan ylittymisestä perustuu Helsingin kaupunkitietopalveluiden laskelmaan. Tilastokeskus julkaisee lopulliset kuukausitason väestötiedot ensi vuoden puolella.Artikkelin aiheet
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