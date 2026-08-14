Škoda Transportation vetäytyy uusien metrojunien tarjouskilpailustaŠkoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatetta.
Škoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M400-metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta.
Tiedotteen mukaan Škoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta.
Škoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Škoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat