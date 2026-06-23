Alkoholin kotiinkuljetusta koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa − näin se vaikuttaa Alkoon Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa.

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Uusi alkoholilaki hyväksyttiin eduskunnassa selvin luvuin. AADA PETÄJÄ / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98–77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oppositioedustajien ja hallituspuolue kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen näkemyksen mukainen mietintö kaatui aiemmin tässä kuussa eduskunnassa. Eduskunnan nyt hyväksymä esitys on hallituspuolueiden vastalauseen mukainen.