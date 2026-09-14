MTV ja Yle: Antti Lindtman ja Sanna Marin ohittivat junalla aseman, jonne Venäjä iski noin tuntia myöhemminMyös ennen iskua ja sen aikana asemalla oli kansainvälisiä vieraita.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman oli noin tuntia aiemmin junan kyydissä Ukrainassa asemalla, jonne Venäjä teki drooni-iskun sunnuntaina. Asiasta kertoo MTV:n uutiset.
Lindtman kertoi Ylelle, että myös entinen pääministeri Sanna Marin oli samassa junassa. Lindtman ja Marin olivat Ukrainassa turvallisuuskonferenssissa.
Venäjän drooni-isku osui sunnuntaina matkustajajunan veturiin länsiukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa.
Lindtman sanoo MTV:lle, että heitä kuljettanutta junaa ei tarvinnut evakuoida.
Ukrainan valtiollisen rautatieyhtiön mukaan ennen Venäjän iskua rautatieasemalla oli juna, jossa oli muun muassa Britannian entinen pääministeri Boris Johnson. Johnson oli diplomaattijunassa, jossa oli myös muita entisiä eurooppalaisjohtajia sekä EU-maiden turvallisuusneuvonantajia.
Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n entinen johtaja David Petraeus oli toisessa junassa, joka oli asemalla drooni-iskun aikana.
Iskussa ei tiettävästi loukkaantunut tai kuollut ihmisiä.
Lähteenä myös uutistoimisto AFP.Artikkelin aiheet
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