Kapteenin mukaan Pietarissa laiva läksi satamasta hinauksessa. Hänen mukaansa hinaaja ei olisi lähtenyt liikkeelle, jos ankkuri olisi ollut laskettuna.

Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uudenvuodenaattona Suomenlahdella.

Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni Andrei Maksimenko sekä aluksen azerbaidzhanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle tai ainakin tähän rinnastettaville useille yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Elisan ja Arelion Finlandin tietoliikenteeseen käytettäviä valokuitukaapeleita ja yrittämällä vahingoittaa kahdeksaa muuta merenalaista tietoliikenne- ja sähkökaapelia sekä kaasuputkea.

Rahtialus seilasi Saint Vincent ja Grenadiinien lipun alla. Syyttäjien mukaan kapteenin ja pursimiehen toiminnan seurauksena alus veti perässään ankkuriketjua ja sen päässä olevaa vaurioituneen ankkurin tukkia meren pohjaa pitkin Suomen aluevesien ulkopuolisella merialueella noin 130 kilometrin matkan.

Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Kapteenin mukaan laivalla huomioidaan merikartoissa näkyvät kaapelit.

Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet.

Kapteeni Maksimenko kertoi poliisille esitutkintavaiheessa työskennelleensä aluksella aiemminkin muun muassa syytteessä olevan pursimiehen kanssa. Kapteenin mukaan laivalla huomioidaan merikartoissa näkyvät kaapelit ja putket erityisesti ennen ankkuroitumista ja ankkurin nostoa.

Kapteeni kertoi, että Pietarissa laiva läksi satamasta hinauksessa. Hänen mukaansa hinaaja ei olisi lähtenyt liikkeelle, jos ankkuri olisi ollut laskettuna.

”Jos ankkuriketju olisi ollut alhaalla, hinaajalta olisi heti raportoitu asiasta luotsille, mutta hinaajalta ei tullut mitään tietoa, kaikki oli hyvin”, kapteeni kertoi.

Kapteeni kertoi olevansa sitä mieltä, että alus ei ole aiheuttanut vahinkoja.

”Raamatussa on sanonta, että totuus pelastaa kuolemalta, ja minä uskon siihen, eikä minua pelota, ja haluan, että tämä kirjataan pöytäkirjaan”, kapteeni sanoi.