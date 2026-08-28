Norjan kuningas Harald on kuollut – metsästystä ja kalastusta rakastanut hallitsija pakeni lapsena Suomen kautta

Norjan kuningas Harald V on kuollut. Hän kuoli Oslossa sairaalassa perjantaiaamuna noin puoli seitsemältä paikallista aikaa, kertoi Norjan kuningashuone.

Harald oli kuollessaan 89-vuotias ja Euroopan vanhin hallitseva monarkki. Harald nousi kuninkaaksi tammikuussa 1991.

Elokuussa 2026 kuninkaan kerrottiin olevan sairaalahoidossa Oslossa ja pysyvän toistaiseksi sairauslomalla. Tuolloin kuningas sai antibioottihoitoa veressä olevan bakteeri-infektion vuoksi. Kuningas sairasti harvinaista punasolujen kiihtynyttä hajoamista eli hemolyyttistä anemiaa.

Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette-Maritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä.

Kuninkaalla oli runsaasti terveyshuolia vuosien mittaan. Hänet leikattiin virtsarakon syövän vuoksi vuonna 2003. Kuningas kärsi myös sydämen läppäviasta, ja hänelle asennettiin tekoläppä parikymmentä vuotta sitten. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä.

Suomessa kuningas Harald oli puolisoineen vierailulla viimeisen kerran vuonna 2017, kun hän muiden pohjoismaisten valtiojohtajien kanssa juhlisti Suomen satavuotista itsenäisyyttä. Viimeisen varsinaisen valtiovierailun Suomeen kuningaspari teki vuonna 2016.

Presidentti Alexander Stubb puolisoineen teki valtiovierailun Norjaan lokakuussa 2024. Seremonioissa nähtiin tuolloin myös kuningas Harald.

Kuningasperheen pakomatka kulki Suomen Petsamon kautta.

Helmikuussa 1937 syntynyt Harald oli ensimmäinen Norjassa syntynyt norjalaisprinssi melkein 600 vuoteen.

Haraldin lapsuutta varjosti toinen maailmansota ja natsi-Saksan Norjan-miehitys, joka kesti diktaattori Adolf Hitlerin Kolmannen valtakunnan luhistumiseen asti.

Kuningasperhe, maan hallitus sekä suurin osa parlamentin jäsenistä lähti pakomatkalle Oslosta vuonna 1940. Kuningasperheen pakomatka kulki Suomen Petsamon kautta. Harald oli sotaa paossa äitinsä ja sisarustensa kanssa eri vaiheiden jälkeen Yhdysvalloissa.

Harald oli vain 17-vuotias, kun hänen äitinsä kuoli syöpään.

Harald avioitui vuosien seurustelun jälkeen porvarillista syntyperää olevan Sonja Haraldsenin kanssa Oslossa vuonna 1968. Seurustelu oli kestänyt yhdeksän vuotta, sillä avioliittoaie tavallisen kansalaisen kanssa herätti aikanaan voimakasta vastustusta. Kerrotaan, että Harald uhkasi luopua oikeudestaan kruunuun tai jäädä ikuiseksi poikamieheksi, jollei pariskunta voisi avioitua.

Haraldilla oli kaksi vanhempaa siskoa, mutta nämä eivät silloisen lain mukaan voineet periä kruunua.

Kuningas harrasti aktiivisesti metsästystä ja kalastusta, ja hän oli erittäin kiinnostunut ympäristökysymyksistä.

Kuningas oli intohimoinen ja taitava purjehtija, joka edusti Norjaa arvokisoissa. Vuonna 1987 Harald miehistöineen voitti purjehduksen maailmanmestaruuden ja 2005 Euroopan mestaruuden.

Vuoden 1964 Tokion kesäolympialaisten avajaisissa kuningas oli Norjan lipunkantajana.

Hänet nähtiin myös muun muassa Holmenkollenilla kannustamassa norjalaishiihtäjiä menestykseen, ja hänellä oli urheilun parissa lukuisia luottamustehtäviä. Kuningas luonnehtikin itseään urheiluhulluksi.

Kuningas harrasti aktiivisesti metsästystä ja kalastusta, ja hän oli erittäin kiinnostunut ympäristökysymyksistä. Haraldilla oli sotilaskoulutus ja opintoja ulkomailta Oxfordin yliopistosta Britanniassa.

Kuninkaan kuolemasta kerrottiin virheellisesti jo kymmenisen vuotta sitten, sillä Norjan uutistoimisto NTB julkaisi erehdyksessä uutisen kuninkaan menehtymisestä, kun toimitus päivitti etukäteen valmiiksi tehtyä muistokirjoitusta.

Norjassa ei ole käyty vakavaa keskustelua yli tuhatvuotisen monarkian lakkauttamisesta.

Haraldilla ja kuningatar Sonjalla on kaksi lasta: prinsessa Märtha Louise ja prinssi Haakon.

Märtha Louise on pariskunnan esikoinen, mutta vielä hänen syntymänsä aikaan Norjan laki suosi kruununperimysjärjestyksessä miehiä, jolloin Haakonista tuli kruununprinssi. Näin ollen Norjan seuraava kuningas on Haakon. Perimysjärjestystä määrittelevät säädökset ovat sittemmin muuttuneet, joten Haakonin esikoistyttären Ingrid Alexandran on määrä periä aikanaan kruunu.

Myös Haakonin, 53, avioituminen vuonna 2001 kohotti aikanaan kulmia, sillä hänen puolisonsa Mette-Marit oli pariskunnan tavatessa yksinhuoltaja, jolla oli menneisyyttä huumepiireissä.

Sittemmin pariskunta on ollut suosittu, eikä Norjassa ole käyty vakavaa keskustelua yli tuhatvuotisen monarkian lakkauttamisesta.

Viime aikoina kuningasperheen suosio on kuitenkin ollut koetuksella, sillä Mette-Maritin kanssakäyminen seksuaalirikoksista tuomitun edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin kanssa on herättänyt ankaraa arvostelua. Lisäksi Mette-Maritin aiemmasta suhteesta syntynyt poika Marius Borg Höiby sai kesäkuussa neljän vuoden vankeustuomion raiskauksista ja pahoinpitelystä.

Mette-Maritin oma terveys on horjunut vakavasti. Hänelle tehtiin kesällä keuhkonsiirto, josta toipuminen on yhä kesken.