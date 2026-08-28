Suomen talous jatkoi kasvussa – ”Karvas pettymys”, sanoo pääekonomistiTilastokeskuksen mukaan vienti kasvoi huhti–kesäkuussa liki kuusi prosenttia.
Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden toisella neljänneksellä, mutta kehitys oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa.
Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuote (bkt) kipusi huhti–kesäkuussa 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.
Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti–kesäkuussa 0,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.
”Hurmoksellisiin ennakkotietoihin verrattuna tarkistetut kasvuluvut ovat karvas pettymys. Yleistulkinta suhdanteesta ei silti muuttunut, vaan edelleen pätee, että talous on elpymisvaihteella. Elpymisen tahti on vain arkisempi kuin mitä luultiin”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa.
”Vaikka bkt:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi silti selvästi”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Antti Kosunen sanoo tiedotteessa.
Viennin volyymi paisui huhti–kesäkuussa 5,7 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta.
Kosusen mukaan toisen neljänneksen bkt:n kasvun takana on pääasiassa teollisuustuotannon vahva kehitys, joka alkoi jo viime vuoden lopulla.
Kysyntää kasvatti Tilastokeskuksen mukaan viennin ja yksityisten investointien kasvu.
Viennin volyymi paisui huhti–kesäkuussa 5,7 prosenttia edellisen neljänneksen tasolta. Tavaraviennin kasvun moottorina on toiminut Tilastokeskuksen mukaan erityisesti toiselle neljännekselle kirjattu merkittävä risteilyaluksen toimitus, joka nosti neljänneksen vientiä.
”Alustoimitus on vaikuttanut arvonlisäyksen kehitykseen jo pidemmän aikaa”, Kosunen arvioi.
Kansantalouden kokonaiskysyntää laskivat sekä yksityisen että julkisen kulutuksen supistuminen tammi-maaliskuun tasolta.Artikkelin aiheet
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