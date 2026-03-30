Kuusamossa suunnitellaan kahden rajavartioaseman yhdistämistä Lopullista päätöstä rajavartioasemien yhdistämisestä ja toimintojen keskittämisestä Kuusamoon ei ole vielä tehty.

Jaa Kuuntele

Kainuun rajavartiosto vartioi Suomen itärajaa. Kuvituskuva. Kuva: Rajavartiolaitos

Uutiset | Turvallisuus Paula Liesmäki

Rajavartiolaitos on aloittanut uuden rajavartioaseman hankesuunnittelun valtion toimitiloista vastaavan Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan tavoitteena on yhdistää Kuusamon ja Kortesalmen rajavartioasemien toiminnot.

Kortesalmen rajavartioasema sijaitsee Kuusamossa Lämsänkylällä. Sen vastuulle on kuulunut Kuusamon kansainvälisen rajanylityspaikan ja Kuusamon lentoaseman rajanylityspaikan rajatarkastusten hoitaminen sekä rajojen valvonta toiminta-alueellaan.

Suomen ja Venäjän välisen maarajan kaikki rajanylityspaikat ovat olleet kiinni 15.12.2023 alkaen.

Uusi rajavartioasema tulisi Kuusamon Rajamiehenladulle poliisiaseman läheisyyteen. Lopullinen sijoituspaikka tehdään hankesuunnittelun aikana.

Lopullista päätöstä rajavartioasemien yhdistämisestä ja toimintojen keskittämisestä Kuusamoon ei ole vielä tehty, tiedotteessa kerrotaan.

Hankesuunnittelu valmistuu elokuussa.