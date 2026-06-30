Järvivedet lämmenneet jo yli 20 asteeseen suuressa osassa Etelä- ja Keski-Suomea Nyt on hyvä aika polskia järvissä, sillä sisäjärvien pintavedet ovat lämmenneet ja sinilevää on havaittu vielä vähänlaisesti.

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Järvien pintavedet ovat lämmenneet jo uimakelpoisiksi. Kuva: Suvi Elo

Uutiset | Luonto Eija Vallinheimo

Kuluvan viikon aikana veden lämpötila on laajalti ajankohdan keskimääräisen lämpötilan tuntumassa tai hieman sitä korkeampi.

Järvivedet ovat tällä hetkellä noin 20-asteisia eteläisessä Suomessa aina Päijänteelle ja Saimaalle saakka. Lapissa vesistöjen lämpötila vaihtelee 14 ja 16 asteen välillä, ja Kilpisjärvellä vesi on 8-asteista.

Suomen ympäristökeskuksen virallisten mittausten mukaan keskiviikkona 17.6. lämpimintä vesi oli Pielisjoen havaintopaikalla Joensuussa (19,1°C) ja viileintä siis Kilpisjärvellä (5,8 °C). Pielaveden Säviällä, Pielisjoella ja Saimaan Lauritsalan havaintopaikalla vedet olivat yli kolme astetta ajankohdan keskimääräistä lämpötilaa lämpimämpiä.

Pintaveden lämpötiloja mitataan 20 cm:n syvyydestä aamuisin kello kahdeksalta avovesikaudella. Mittauspaikat ovat yleensä lähellä rantaa. Lämpötilat edustavat kyseisiä paikkoja, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita.

Tuoreimmat havainnot löytyvät veden lämpötilakartalta. Jokaisen on mahdollista tallentaa kartalle myös omat havaintonsa.