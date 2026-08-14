Viikonloppuna sää lämpenee. Etenkin lauantaina maan etelä- ja länsiosassa on aurinkoista ja hellelukemia mitataan monin paikoin, aivan idässä ja pohjoisessa on kuitenkin pilvisempää ja selvästi viileämpää.

Sunnuntainakin on mahdollisuus helteelle, joskin lämpimin ilma alkaa jo väistyä Suomen yltä. Myös yöt ovat varsin lämpimiä.

Sääkartta 14.8.2026.

Viikonloppuna myös satelee vettä. Lauantaina sateet painottuvat maan pohjoisosaan, sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa voi kehittyä voimakkaita ukkoskuuroja.

Lämpimän viikonlopun jälkeen sää kuitenkin viilenee ja jatkuu ensi viikolla varsin epävakaisena. Sadetta tai sadekuuroja tulee useana päivänä, mutta väliin mahtuu myös aurinkoisia päiviä. Lämpötila jää ensi viikolla ylimmilläänkin 20 asteen vaiheille.

Antti Jylhä-Ollila

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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