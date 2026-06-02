Lapin poliisin kevään asekeräyskampanja päättyi – määrissä selkeä kehitys edelliseen kampanjavuoteenKampanjan tarkoituksena oli aktivoida luvattomien, epäkuntoisten ja tarpeettomien ampuma-aseiden haltijat luopumaan kyseisistä esineistä.
Lapin poliisilaitoksen helmikuusta toukokuun loppuun kestänyt ampuma-aseiden keräyskampanjan toi poliisin haltuun päätyi 45 asetta tai luvanvaraista aseenosaa.
Luvattomia esineitä luovutetuissa oli yhteensä 9.
Lapin poliisilaitoksen komisario Olli Murtola kertoo olevansa kampanjan tulokseen tyytyväinen. Vuonna 2024 järjestetyssä keräyskampanjassa poliisille luovutettiin yli 240 asetta, joista peräti 81 oli luvattomia.
”Nyt kampanjaluovutusten määrä oli selvästi pienempi. Vähäisempi luovutusmäärä selittyy sillä, että luvattomista ampuma-aseista on pitkälti luovuttu jo aiempien luovutuskampanjoiden yhteydessä”, Murtola avaa määrää.
Poliisille luovutettua asemäärää pienensi Murtolan mukaan osaltaan myös aseliikkeille tapahtunut luovutus. Tämä kerrottiin kampanjatiedotteessa vaihtoehtoisena luovutussuuntana luvallisten aseiden osalta.
Poliisi myöntää aseluvan hakijoille uusia aselupia taas kiihtyvällä tahdilla. Murtolan mukaan kevät ja kesä ovat aselupasesonkia, eikä poliisin näkökulmasta aseet ja niiden määrä ole ongelma.
”Keskeistä yhteiskunnan turvallisuuden kannalta on kuitenkin se, ettei luvattomia ja haltijoilleen tarpeettomia ampuma-aseita ole talouksissa”, hän kertoo.
Kampanjan tarkoituksena oli aktivoida luvattomien, epäkuntoisten ja tarpeettomien ampuma-aseiden haltijat luopumaan kyseisistä esineistä.
Vaikka asekeräyskampanja on tällä erää ohi, luvattoman ampuma-aseen haltija välttyy rikosoikeudellisilta seuraamuksilta luovuttaessaan luvattoman esineen oma-aloitteisesti poliisille, poliisista muistutetaan.Artikkelin aiheet
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