Mopoilijan ojaan Tuusulassa kiilannutta poliisia ei ole vielä päästy kuulemaan Tapausta tutkivan syyttäjän mukaan nyt selvitetään, kuinka paljon aikaa kului ambulanssin tilaamiseen paikalle.

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Syyttäjä ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Liikenne STT

15-vuotiaan mopoilijan lauantaina Tuusulassa ojaan kiilannutta poliisia ei ole päästy vielä kuulemaan, kertoi tapausta tutkiva aluesyyttäjä Heli Haapalehto keskiviikkona aamupäivällä STT:lle.

”Nyt selvitellään myös sitä, oliko paikalla muita poliiseja”, Haapalehto sanoo.

Mopoilija loukkaantui tilanteessa, mutta ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle vaan sen läheisyyteen. Haapalehdon mukaan tutkinnassa selvitetään nyt myös, kuinka paljon aikaa kului mopoilijan tieltä suistumisesta ambulanssin tilaamiseen.

Aiemmin Haapalehto kertoi, että ambulanssi tilattiin paikalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Mopoilija itse kertoi Helsingin Sanomille, että hänen jalkapöytänsä murtui ja että hänen kädestään katkesi viisi luuta.

Haapalehto ei halua ottaa kantaa mopoilijan tai poliisin tilannenopeuksiin. Hänen mukaansa on selvää, että poliisi ajoi yhtä lujaa kuin kovalla nopeudella ajanut mopoilija.

Lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen eli mopomiitin yhteydessä kuvatuissa videoissa näkyy, kuinka poliisin tunnukseton henkilöauto kiilaa takaa-ajossa mopoilijan tieltä. Poliisi laittoi kiilaustilanteen jälkeen mopoilijan käsirautoihin ja istutti hänet poliisiautoon.

Poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista ei halua kommentoida mopoilijan vammoja tai tilannenopeutta tarkemmin.

”Tästä Helsingin poliisilaitoksen tutkimasta osuudesta ei tulla tiedottamaan enempää tästä eteenpäin”, Åkerman sanoo STT:lle.

Poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Mopoilijaa puolestaan epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta.

Åkerman kertoi STT:lle aiemmin, että mopoilijalla oli mopokortti. Pojan kuljettama mopo oli kuitenkin viritetty kulkemaan kovempaa kuin mopoille sallittua 45 kilometrin tuntinopeutta, mihin pojan ajo-oikeus ei riittänyt.