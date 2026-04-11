Ukrainan ja Venäjän tulitauon on määrä alkaa iltapäivällä – viime vuonna Venäjä rikkoi pääsiäistaukoa tuhansia kertojaTulitauko pidetään ortodoksisen pääsiäisen kunniaksi. Venäjällä on ollut tapana rikkoa aiempia tulitaukoja.
Ukrainan ja Venäjän välisen kaksipäiväisen tulitauon on määrä alkaa tänään iltapäivällä kello 16. Tulitauon on tarkoitus päättyä, kun sunnuntai vaihtuu maanantaiksi.
Tulitauko pidetään ortodoksisen pääsiäisen kunniaksi.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Kremlin tiedotteessa tulitauosta torstai-iltana. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli aiemmin viikolla ehdottanut tulitaukoa pääsiäisjuhlan ajaksi. Zelenskyi ilmoitti perjantaina Ukrainan osallistuvan taukoon.
Kremlin tiedotteessa sanottiin Venäjän joukkojen olevan valmiudessa vastaamaan tulitaukorikkomuksiin. Venäjällä tosin on ollut itsellään tapana rikkoa aiempia tulitaukoja.
Viime vuoden pääsiäistulitauon aikana molemmat osapuolet syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Zelenskyin mukaan Venäjä rikkoi tuolloin tulitaukoa lähes 3 000 kertaa.
