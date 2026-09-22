Pörssisähkö on kallista keskiviikkona – tyyni sää vähentää tuulivoiman tuotantoaKeskiviikon kallein varttitunti osuu keskiviikkona iltaseitsemään, jolloin hinta nousee yli 25 senttiin.
Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta.
Tyyni sää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotaukojen vuoksi tuotanto jää normaalia tasoa alhaisemmaksi.
Keskiviikon kallein varttitunti osuu keskiviikkona iltaseitsemään, jolloin hinta nousee yli 25 senttiin. Hinta laskee tuntuvasti iltayhdeksästä eteenpäin, jolloin keskihinta painuu alle 10 sentin.
Tänä vuonna pörssisähkön käyttäjillä on ollut tarjolla halvimmat hinnat heinäkuussa, jolloin keskihinta asettui 1,9 senttiin. Helmikuussa keskihinta nousi yli 17 senttiin.Artikkelin aiheet
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