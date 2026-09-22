Reserviläisliitto ja liettualainen Riflemen's Union ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Yhteistyö vahvistaa järjestöjen välisiä yhteyksiä ja tukee reserviläistoiminnan kansainvälistä verkostoitumista Itämeren alueella. Reserviläisliiton jäsenmäärä on tällä hetkellä 51 000 ja Riflemen’s Unionin 20 000.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen pitää sopimusta tärkeänä askeleena liiton kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä.

”Suomen ja Liettuan turvallisuusympäristöä yhdistävät monet samat kysymykset. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme erityisesti reserviläistoiminnasta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja yhteiskunnan varautumisesta. Tällä sopimuksella luomme pohjaa käytännönläheiselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle”, Salminen sanoo tiedotteessa.

”Haluamme rakentaa verkostoja, joiden kautta voidaan jakaa osaamista, kehittää toimintaa ja vahvistaa maiden välistä yhteyttä myös ruohonjuuritasolla.” Kari Salminen

Yhteistyösopimus mahdollistaa järjestöjen välisen yhteistyön kehittämisen esimerkiksi vierailujen, koulutuksen, tapahtumien sekä asiantuntija- ja kokemustenvaihdon kautta. Reserviläisliiton mukaan molemmilla järjestöillä on esimerkiksi vahvaa drooniosaamista.

Salminen näkee kahdenvälisen yhteistyön tukevan hyvin myös laajempaa kansainvälistä toimintaa.

”Reserviläistoiminta ei enää ole vain kansallinen kysymys. Nato-jäseninä Suomi ja Liettua kuuluvat samaan puolustusliittoon, ja samalla myös reserviläisjärjestöjen keskinäiset yhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Haluamme rakentaa verkostoja, joiden kautta voidaan jakaa osaamista, kehittää toimintaa ja vahvistaa maiden välistä yhteyttä myös ruohonjuuritasolla”, Salminen toteaa.