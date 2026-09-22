Yle: Työttömyys on vihdoinkin laskussaKysyntä työmarkkinoilla on edelleen kohtalaisen vaimeaa.
Työmahdollisuudet ovat parantuneet vihdoin, uutisoi Yle.
Työttömyys on laskenut hieman kevään huippulukemista ja työllisiä on enemmän kuin vuosi sitten Tilastokeskuksen tänään julkaisemien tietojen mukaan.
Työllisyyden käänne on antanut odottaa itseään kauan. Suomen talous oli kasvussa jo viime vuonna.
”Suunta on vihdoin oikea,” pääekonomisti Jukka Appelqvist Keskuskauppakamarista sanoo.
Työttömiä on kuitenkin yhä paljon.
Työllisyysaste pysytteli korkealla 10,1 prosentissa. Luku on trendiluku, eli siitä on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu.
”Parantuminen on vasta huteraa ja kysyntä työmarkkinoilla on kohtalaisen vaimeaa”, Appelqvist sanoo.
Avoimia työpaikkoja on tarjolla yhä tarjolla vain vähän.
Työllisten määrä kasvoi elokuussa 34 000 henkilöllä.
Lähes kaikki uutta työtä löytäneistä ovat miehiä, kun taas naisten työllisyys ei juurikaan parantunut vuoden takaisesta. Työtilannetta kohensivat suurelta osin osa-aikaiset työt.
Yle: Työttömyys hellittää vihdoin – Kauppakamarin Appelqvist: ”Oikea suunta, mutta paraneminen on vasta huteraa”Artikkelin aiheet
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