EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa.

EK: Sähkö ei ole Suomesta loppumassa

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin keskustelussa datakeskuksista on ajoittain esitetty.

EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit.

EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15 prosenttia liittyy energian käyttöön, kun taas 78 prosenttia liittyy energian tuotantoon ja 7 prosenttia energian varastointiin.

Energiaa tuottavia hankkeita on suunnitteilla reilun 134 000 megawatin edestä, kun taas energiaa käyttäviä hankkeita on suunnitteilla reilun 25 000 megawatin edestä.

”Energiatuotantohankkeita on eri vaiheissa suunnitteilla viisinkertainen määrä suhteessa energiaa käyttäviin hankkeisiin, kun mitataan megawattien tasolla”, Peljo sanoi EK:n tiedotustilaisuudessa.

Peljo sanoo seuranneensa ihmetellen muun muassa Googlen äskettäisen datakeskusinvestointiuutisen yhteydessä käytyä keskustelua sähkön riittävyydestä.

”Suomessa ei tämän investointiportfolion valossa pitäisi olla huolta sähkön riittävyydestä, ei nyt eikä tulevaisuudessa”, Peljo painotti.