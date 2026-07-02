Pohjanlahden silakan kalastuskiintiö kasvaa Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) on tyytyväinen siihen, että silakkakanta on vahvistunut.

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Pohjanlahden silakkakannan arvioidaan vahvistuneen merkittävästi. Arkistokuvassa kotimaista silakkaa myynnissä Helsingissä vuonna 2014. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Uutiset | Kalastus STT

EU:n neuvosto on päättänyt keskiviikkona suurentaa Pohjanlahden silakan kalastuskiintiön noin 56 000 tonniin. Kalastuskiintiö on vahvistettu EU:ssa Kansainvälisen merentutkimusneuvoston uuden neuvon perusteella.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto asetti viime vuonna tälle vuodelle noin 39 000 tonnin tilapäisen kalastuskiintiön.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi tuoreessa tieteellisessä neuvossaan, että Pohjanlahden silakkakanta on merkittävästi vahvistunut.

”Olen erittäin tyytyväinen, että silakkakanta on vahvistunut, ja että kalastuskomissaari Costas Kadisin kanssa sopimani menettely toimi ja Suomen tavoite realisoitui. Seuraavaksi on tärkeää varmistaa vakaat ja ennakoitavat kalastusmahdollisuudet vuodelle 2027”, kommentoi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).