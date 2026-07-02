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Juuri nyt | Lohikalojen kalastusta tulisi välttää, jos kalastuskohteen lämpötila nousee yli 21 asteen − tästä se johtuu
Tilaajalle | Valion osuuskunta maidon hinnanlaskusta: ”Emme voi maksaa enemmän, kuin mitä saamme markkinoilta”