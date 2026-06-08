Marjayhtiö Polarican ex-toimitusjohtajalle ehdotonta vankeutta 78 ihmiskaupastaPolarica Marjahankinta tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 euroa.
Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa.
Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 euroa.
Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion.
Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta kolmen vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.Artikkelin aiheet
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