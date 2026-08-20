Vanha navetta syttyi tuleen – vahinkoja kymmenelle traktorilleRakennukseen oli varastoitu myös parikymmentä mopoa ja moottoripyörää.
Varastokäytössä olleessa navetassa Laitilassa syttyi tulipalo keskiviikkona alkuillasta.
Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen viittä.
Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan.
Entinen navetta on kaksikerroksinen ja 250-neliöinen, kertovat Tilannehuone ja Tilannemedia.
Rakennuksen lisäksi palovahinkoja kärsivät navettaan varastoidut kymmenen traktoria ja parikymmentä mopoa ja moottoripyörää.
Henkilövahinkoja ei sattunut. Syttymissyytä tutkitaan.Artikkelin aiheet
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