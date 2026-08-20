Koirien liikkumista afrikkalaisen sikaruton (ASF) takia perustetulla tartuntavyöhykkeellä on rajoitettu mutta kissoja samat säädökset eivät sido. Ruokaviraston päätöksessä ei ole rajattu kissojen liikkumista tartuntavyöhykkeellä.

Ruokavirasto muistuttaa, että erityisesti kuolleiden villisikojen löytöpaikkojen läheisyydessä kannattaa huomioida mahdollisuus, että kissat voivat levittää ASF-virusta esimerkiksi turkissaan.

Tauti itsessään sairastuttaa ja tappaa ainoastaan sikoja ja villisikoja. Se ei tartu esimerkiksi ihmisiin edes sairastuneen sian lihaa syömällä. ASF-virus kuitenkin leviää hyvin helposti, jos ihminen tai eläin sotkee itsensä ASF:ään sairastuneen tai kuolleen eläimen eritteisiin.

Tartuntavyöhykkeellä ja sen sisäpuolella sijaitsevalla ydinalueella koiran ulkoiluttaminen muutoin kuin teitä pitkin ja kytkettynä on kiellettyä.

Koska koirien liikkuminen maastossa voi ajaa villisikoja siirtymään pois alueelta, on tärkeää, että koiria ei viedä maastoon lainkaan, Ruokavirasto muistuttaa. Koiraa voi ulkoiluttaa omalla pihalla vapaana, kunhan voi olla riittävän varma siitä, ettei koira karkaa maastoon.

Kartta ASF-tartuntavyöhykkeestä ja sen sisällä olevasta ydinalueesta

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