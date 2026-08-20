Rantasalmen Haukivedellä tiistaina tapahtuneen öljyvahingon torjunta ja vahinkojen laajuuden selvittäminen jatkuvat torstaina. Torjunnan painopiste on siirtynyt vesistöstä ranta-alueille.

Etelä-Savon pelastuslaitos ja Metsähallitus jatkavat torstaina öljyn tahraamien rantojen kartoittamista. Keskiviikkoiltapäivän aikana pelastuslaitos siirsi torjunnan painopisteen vesistössä havaittujen öljylauttojen nuottauksesta ja keräämisestä ranta-alueiden tiedusteluun.

Varustamon arvion mukaan Haukiveteen pääsi tiistaina enintään noin 200 litraa synteettistä moottoriöljyä. Vuoto aiheutui tämänhetkisen arvion perusteella inhimillisestä erehdyksestä.

Arvioitu vaikutusalue on Linnasaaren edustalla. Öljy voi näkyä veden pinnalla ohuena kalvona tai rannoille ajautuneena aineena. Pelastuslaitos varautui aiemmin siihen, että öljyä olisi voinut vuotaa jopa 800 litraa.

Rantojen kartoittamiseen ja puhdistamiseen on pyydetty apua myös ympäristöjärjestö WWF:n öljyntorjunnan asiantuntijoilta. Järjestön vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot saapuvat vahinkoalueelle perjantaina.

”Tulemme testaamaan eri tapoja poistaa öljyä luonnosta ja muodostamaan tarkempaa tilannekuvaa öljyntorjuntaoperaation laajuudesta”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki tiedotteessa.

Rantasalmen kunta on järjestänyt varavedenjakelun kirkonkylän S-Marketin vesipisteelle kaupan aukioloaikoina.

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto on kieltänyt järviveden kaiken käytön vahinkoalueella. Vettä ei saa käyttää talous- tai juomavetenä, peseytymiseen tai kasteluvetenä. Kielto koskee myös eläinten juottamista ja pesemistä.

Uimista tulee välttää siellä, missä veden pinnalla näkyy öljykalvoa. Kalastusta ja ravustusta tulee välttää sekä öljyntorjunta-alueella että muualla alueilla, joilla öljyä näkyy veden pinnalla.

Vedenkäyttökielto ulottuu myös sellaisiin alueen talousvesikaivoihin, joihin vesi voi imeytyä rannasta. Rantasalmen kunta on järjestänyt varavedenjakelun kirkonkylän S-Marketin vesipisteelle kaupan aukioloaikoina. Vettä hakevien pitää ottaa mukaan oma astia.

Pelastuslaitos ohjeistaa alueen maanomistajia ja muita alueella liikkuvia olemaan puhdistamatta itse öljyn tahraamia rantoja. Myöskään öljyn mahdollisesti tahrimiin eläimiin ei pidä koskea.

Havainnot öljylautoista, tahriintuneista rannoista tai öljyn saastuttamista eläimistä pyydetään ilmoittamaan torjunnasta vastaaville viranomaisille.