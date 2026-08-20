KSML: Pandan suklaan valmistus loppuu Suomessa, siirtyy naapurimaahanSuklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon.
Suklaan tuotanto Pandan tehtaalla Vaajakoskella päättyy ja siirtyy Viroon. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.
Lähes sata vuotta jatkunut suklaan tuotanto päättyy asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Suklaan valmistus siirtyy Orkla-konsernin Kalevin tehtaille Viroon.
Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon.
Pandan Vaajakosken tehtaalla käynnistyvät syyskuussa muutosneuvottelut, jotka koskevat 147 työntekijää.Artikkelin aiheet
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