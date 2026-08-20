Liito-oravien kulkureiteille on rakennettu Suomessa hyppytolppia jo vuosien ajan. Nyt niiden toimivuutta selvitetään ensimmäistä kertaa karva-ansojen avulla.

Jyväskylässä hyppytolppia rakennettiin muutama vuosi sitten vilkkaasti liikennöidyn Tikanväylän varteen. Toistaiseksi ei tiedetä, että yksikään liito-oravat olisi hyppytolppia käyttänyt.

Jyväskylässä hyppytolppia rakennettiin muutama vuosi sitten vilkkaasti liikennöidyn Tikanväylän varteen. Toistaiseksi ei tiedetä, että yksikään liito-oravat olisi hyppytolppia käyttänyt. Kuva: Petteri Kivimäki

Eläimet ja kasvit

Helsingissä selvitetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, käyttävätkö liito-oravat liikenneväylien varsille pystytettyjä hyppytolppia. Asiaa tutkitaan karva-ansojen avulla, kertoo Yle.

Hyppytolppia on rakennettu eri puolille Suomea jo vuosien ajan helpottamaan liito-oravien liikkumista esimerkiksi teiden yli. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan saatu näyttöä siitä, että liito-oravat todella käyttäisivät hyppytolppia liikkumiseen.

Karva-ansoja on asetettu Helsingin Pitäjänmäessä uuden raitiotien rakennustyömaalla oleviin hyppypuihin. Ansoihin laitetaan syötiksi suolatonta maapähkinävoita. Kun liito-orava kurkottaa syömään syöttiä, sen karvaa voi tarttua ansan sisällä olevaan tarraan.

Suunnittelutoimisto Sitowisen maisemasuunnittelija Lotta Siltanen sanoo Ylelle, että tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko hyppytolpat aidosti toimiva ratkaisu liito-oravien liikkumisen turvaamiseksi.

Karva-ansojen hinta ei ole päätä huimaava. Ansat tilattiin Isosta-Britanniasta, ja ne maksoivat postikuluineen ja tulleineen noin 87 euroa.

Tällainen on liito-oraville viritetty karva-ansa – sillä selviää, käytetäänkö kalliita hyppytolppia ollenkaan