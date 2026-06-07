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Louhos aloitti vaarallisesti: kivenmurikat rikkoivat sähkötolppia ja tukkivat tien
Lappeenrannan Antamoisen kylässä louhosalueen räjäytystyö meni pieleen. Uusi louhos on kohdannut paikallisten asukkaiden vastustusta.
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Uutiset
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Onnettomuudet
7.6.2026
15:15
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
Lappeenranta
louhos
räjäytys
ympäristöhaitta
Sammalisen Sora
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