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Uutiset
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Liikenne
10.6.2026
11:00
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
tiestön kunto
maatalouskuljetukset
Pohjois-Savo
infrastruktuuri
rahoitus
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