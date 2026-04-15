VTV: Vanhusten omaishoidon tuessa alueellisesti eroja – "Jossain päin Suomea pääset omaishoidon tuen piiriin ja jossain päin Suomea et"Lainsäädännössä tuen saamiselle määritellään yleiset kriteerit, joita tulkitaan alueilla eri tavoin.
22 hyvinvointialuetta ja 22 erilaista mallia, joilla päätetään iäkkäiden omaishoidon tuesta. Käytännössä tällainen on tilanne Suomessa iäkkäiden omaishoidon tuen myöntämisessä, selviää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksesta.
Se tarkoittaa, että järjestelmä luo alueellista eriarvoisuutta omaishoitajien ja -hoidettavien välille. Tuen saaminen ja tuen määrä voivat siis vaihdella sen mukaan, minkä hyvinvointialueen asiakkaana on.
”Jossain päin Suomea pääset omaishoidon tuen piiriin ja jossain päin Suomea et, vaikka olisit ihan samanlaisessa tilanteessa ja hoidon tarve olisi sama”, sanoo STT:lle VTV:n ylitarkastaja Olli Karsio.
Tilanne on seurausta siitä, että hyvinvointialueet ovat järjestäneet iäkkäiden omaishoidon tuen palvelut keskenään eri tavoin, Karsio sanoo. Lainsäädännössä tuen saamiselle määritellään yleiset kriteerit, joita tulkitaan alueilla eri tavoin. Näin ollen hyvinvointialueet, jotka ovat velvollisia järjestämään palvelut, voivat määritellä kriteerit omaishoidon tuen saamiselle.
VTV:n mukaan iäkkäiden omaishoidon tukea sai toissa vuonna yli 31000 vähintään 65-vuotiasta.
Yksittäisistä hyvinvointialueista Karsio nostaa esimerkiksi Päijät-Hämeen, jossa iäkkäiden omaishoidon tukea saavia on suhteessa väestöön vähiten.
”Siellä on hyvin tiukat kriteerit”, Karsio sanoo.
Tilanne on kuitenkin Karsion mukaan monimutkainen. Jollakin alueella voi olla vaikea päästä iäkkäiden omaishoidon tuen piiriin, mutta tuen piiriin päästyä palveluita voi olla runsaasti tarjolla. Toisella alueella tilanne voi taas olla toisin päin.
Vaihtelua on alueiden välillä muun muassa omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien myöntämisessä ja hoitopalkkioissa. Palkkion suuruus saattaa vaihdella sen mukaan, millä hyvinvointialueella asuu, Karsio sanoo.
Mitä tilanteelle tulisi oikein tehdä, jotta järjestelmä kohtelisi iäkkäiden omaishoitajia ja -hoidettavia alueellisesti tasavertaisemmin?
Lainsäädäntöä tulisi ainakin muokata, Karsio sanoo.
Yksi tarkastuksessa noussut ehdotus on Karsion mukaan se, että pitäisi tarkemmin säätä kriteerit alimmalle hoitopalkkiotasolle, joka määrittelee omaishoidontuen piiriin pääsyn.
