Viranomaiset pyytävät retkeilijöiltä tietoa lumivyöryistäTiedot lumivyöryistä auttavat pelastustoimintaa.
Pelastustoimi on ottanut käyttöön lomakkeen lumivyöryhavaintojen ilmoittamiseen tilanteissa, joissa kenellekään ei ole sattunut mitään eikä kukaan ole vaarassa. Asiasta kertoo Suomen Palopäällystöliitto.
Tiedot lumivyöryistä kuitenkin auttavat pelastustoimintaa, sillä tietoa voidaan hyödyntää riskien arvioinnissa, tiedottamisessa ja varautumisessa.
Viime vuosina on ollut tapauksia, joissa päivien takaisiin ihmisen aiheuttamiin lumivyöryihin on hälytetty pelastusyksiköitä, vaikka kukaan ei ole vaarassa.
Jos on epäily vaarasta, ilmoituskanava on hätänumero 112.
