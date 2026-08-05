Synkkeneekö ASF-tilanne? Joutsenosta löytynyt kuollut villisika Kuollutta porsasta ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta.

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Lappeenrannan Joutsenosta löydettiin kuollut villisika sunnuntaina. Kuvituskuva. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Eläintaudit Eija Vallinheimo

Lappeenrannan Joutsenosta löydettiin kuollut villisika sunnuntaina. Asiasta kertoi ensimmäisenä Etelä-Saimaa.

Kuolleena löydettyä villisikaa ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta. Ruokaviraston mukaan positiivisista tutkimustuloksista kuitenkin tiedotetaan mahdollisimman nopeasti.

Mikäli näyte on positiivinen Ruokavirasto laajentaa nykyistä tartuntavyöhykettä, sillä Joutseno ei kuulu tällä hetkellä määriteltyyn tartuntavyöhykealueeseen.

Joutseno kuuluu nykyään Lappeenrannan kaupunkiin.

Ruokavirasto löysi 30. heinäkuuta luonnonvaraisista villisioista afrikkalaista sikaruttoa Virolahdelta Kymenlaaksosta. Ruokavirasto ja paikalliset metsästäjät käyvät läpi tartunta-alueen metsiä tällä viikolla. Tavoitteena on löytää tautiin mahdollisesti kuolleiden villisikojen ruhoja ja poistaa ne turvallisesti metsästä.